“ميتا” تخطط لفرض اشتراكات مدفوعة على إنستغرام وفيسبوك في أوروبا

تخطط مجموعة "ميتا" لفرض اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتي إنستغرام وفيسبوك من دون إعلانات، والأمتثال تالياً للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

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وقالت الصحيفة إنه يمكن للمشتركين دفع نحو 10 يورو شهرياً لحسابهم على إنستغرام أو فيسبوك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية. وسيضيف كل حساب إضافي نحو 6 يورو إلى فاتورتهم الشهرية.

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ويمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأميركية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكان الوصول إلى منصات "ميتا" في مقابل رسوم.

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