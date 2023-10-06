تكريم صحيفة الوئام لدورها المجتمعي في دعم رواد الأعمال الشباب

كرمت أكاديمية "إعمل بيزنس"، المتخصصة في تدريس علوم البيزنس وإدارة الأعمال، صحيفة الوئام، تقديرًا للجهود الصحفية المتميزة والتعاون المثمر مع الأكاديمية في خدمة المجتمع السعودي ودعم رواد الأعمال الشباب.

وتسلمت درع التكريم نيابة عن "الوئام" هند عقيد. ويعد تكريم الصحيفة بمثابة تقدير وإشادة بتسليطها الضوء على قصص النجاح لرواد الأعمال الشباب، بما يتضمنه من دعمهم وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم.

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من طلبة ماجستير إدارة الأعمال MBA بالأكاديمية، الذي أقيم يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 بفندق شيراتون الرياض.

وقد اختتم الحفل بتكريم الطلبة الخريجين وتسليم شهادات التخرج إليهم والتقاط مجموعة من الصور التذكارية الجماعية مع مسئولي أكاديمية "إعمل بيزنس".