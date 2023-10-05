بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين”

بدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، صباح اليوم، عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين".

إقرا أيضًا: إخلاء طبي سعودي لنقل التوأم السيامي التنزاني إلى الرياض

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على 9 مراحل وتستغرق 16 ساعة، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.

وأضاف الربيعة، أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 133 حالة من 24 دولة خلال 33 عاما وقام بفصل 58 حالة وتعد هذه الحالة رقم 59.

إقرا أيضًا: والد التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”: شعوري لا يوصف من الفرحة

يذكر أن التوأم يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف سفلي ثالث ومشوه، كما يلتصقان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي وعضو تناسلي ذكري واحد وتشوّه بجدار البطن السفلي والمثانة البولية.

إقرا أيضًا:

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي السوري “بسام وإحسان”