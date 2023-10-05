البحرين ترحب بنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بنية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، مشيرة إلى ثقتها الكبيرة في قدرة المملكة على تنظيم الحدث الرياضي العالمي.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين "دعم بلادها الكامل للسعودية في مساعيها لتنظيم هذه البطولة العالمية، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما، واعتزازًا بما تشهده المملكة من إنجازات تنموية وحضارية، وسجلها المشرف في استضافة فعاليات سياسية واقتصادية ورياضية عالمية مرموقة، وتمتعها بإرث حضاري وثقافي عريق، وما يحظى به القطاع الرياضي والشبابي من دعم وتطوير ملموس، ومبادراتها الرائدة في تكريس قيم السلام والتسامح والمحبة بين الأمم والشعوب، وتطلعها بجدارة لاحتضان مدينة الرياض معرض إكسبو الدولي 2030، متمنية للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والازدهار".

كانت السعودية أعلنت أمس الأربعاء نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.