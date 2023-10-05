أبرزها ديربي جدة.. مواعيد مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن

تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة التاسعة من الموسم الجاري لدوري روشن للمحترفين، حيث تشهد الجولة مباريات مرتقبة، أهمها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي.

ويستضيف الاتحاد جاره الأهلي على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" مساء غدٍ الجمعة، فيما يلعب الاتفاق والفتح على ملعب "الأمير محمد بن فهد" مساء اليوم.

وتقام الجولة على مدار 3 أيام، اليوم، وغدًا، وبعد غدٍ، بحيث تُلعب 4 مباريات في اليوم الأول، ومباراتان في اليوم الثاني، و3 مباريات في اليوم الثالث.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 20 نقطة بعد انقضاء 8 جولات من المسابقة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، يليه التعاون بفارق الأهداف.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن

الخميس 5 أكتوبر

الساعة 03:00 عصرًا.. ضمك والحزم.. عبر SSC EXTRA 1 HD.

الساعة 06:00 مساءً.. التعاون والطائي.. عبر SSC1 HD.

الساعة 06:00 مساءً.. الرياض والشباب.. عبر SSC EXTRA 2 HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتفاق والفتح.. عبر SSC1 HD.

الجمعة 6 أكتوبر

الساعة 06:00 مساءً.. النصر وأبها.. عبر SSC1 HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتحاد والأهلي.. عبر SSC1 HD .

السبت 7 أكتوبر

الساعة 06:00 مساءً.. الأخدود والهلال.. عبر SSC1 HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الخليج والرائد.. عبر SSC EXTRA 1 HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الوحدة والفيحاء.. عبر SSC1 HD.