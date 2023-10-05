جوارديولا يعدد مميزات ريكو لويس: من أفضل اللاعبين الذين دربتهم

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالدور الذي لعبه ريكو لويس، لاعب الفريق، في الفوز على لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا بنتيجة 3-1 على مضيفه لايبزيج، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في مباراته الثانية بالمجموعة، بينما توقف رصيد لايبزيج عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وقال جوارديولا، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، عن ريكو لويس "يا له من لاعب، يا له من لاعب".

وأضاف "كنت مدربا لمدة 14 أو 15 عاما، ودربت الكثير من اللاعبين الرائعين، هو واحد من أفضل اللاعبين الذين دربتهم حتى الآن".

وتابع المدرب الإسباني "هو فتى متواضع، ولا يتحدث كثيرًا، ولكن لديه التقدير من كل زملائه، هو لا يلعب كثيرًا هذا الموسم، الموسم الماضي كان مفتاح مهم لنا، وساعدنا في كيفية فهم ما يجب أن نقوم به في مرحلة بناء اللعب، اليوم أثبت ذلك مجددًا، هذا الموسم لم يلعب كثيرًا، ولكنه سيلعب كثيرًا".

وواصل جوارديولا "إن رباطة جأشه منذ اليوم الأول كانت تبهرني، حتى أنني لم أكن أفكر في ضمه للجولة التحضيرية الأولى، لكن كارلوس فسينس قال إنه يمكنني ضم ريكو، لأنه يلعب كظهير أيمن وأيسر، لم أكن أعرفه".

وتابع: "وبعدها لعب أمام بايرن ميونيخ كظهير أيمن، واعتقدت بأن هذا الفتى جيد، ثم بدأ يتدرب معنا وقلت، هذا الفتى جيد بالفعل".

وأوضح "عندما تلعب داخل الملعب يجب أن ترى بزاوية 360 درجة، وتستقبل التمريرات من كل مكان، هذا هو أصعب مركز، وهو لاعب وسط مدافع، كل ما تراه أمامك، هو موهبة كبيرة، وأن تجد ذلك ليس سهلًا".