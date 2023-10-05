الرئاسة الفلسطينية تحمل واشنطن مسؤولية التصعيد الإسرائيلي الخطير

حملت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية مسؤولية التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية، وذلك بصمتها عن هذه الجرائم، واكتفائها ببيانات الإدانة، دون أي فعل على الأرض لوقف هذا التصعيد.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية إن اقتحام المستعمرين للبلدة القديمة من القدس المحتلة، تزامنا مع عمليات القتل اليومية لن يعطي الشرعية للاحتلال.

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وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن الحرب اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا، والتي كان آخرها في طولكرم حيث أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخرين، ستدفع المنطقة نحو الانفجار.

هذا واندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم تفجير عبوات ناسفة ولوحظ تصاعد ألسنة الدخان بعد انفجار ضخم في المخيم، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة فلسطينية مستهدفة شابين كانا بداخلها، فيما تم منع طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول للمصابين قبل أن يتم الإعلان عن استشهادهما.