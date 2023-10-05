اتحاد غرب آسيا يعلن دعمه الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034

أكد الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، دعم الاتحاد المطلق للمملكة العربية السعودية وملف ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وأشار الأمير علي بن الحسين إلى أن تقدم الاتحاد السعودي لاستضافة المونديال، يعد أمراً يدعو للفخر والاعتزاز ويتطلب في الوقت ذاته توفير أدوار داعمة ومساعدة للمساهمة في إسناد تنظيم بطولة كأس العالم 2034 إلى المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير علي بن الحسين في بيان صحفي، "اتحاد غرب آسيا ومنذ تأسيسه يرتكز في مهامه ومسؤولياته على وحدة الصف، وتوحيد الجهود الرامية لدعم كرة القدم في الإقليم والمنطقة العربية على حد سواء، واستناداً على هذه الرسالة نؤكد الدعم المطلق والصريح من اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للمملكة العربية السعودية، ذلك أن نجاحها يعتبر نجاحاً للجميع، وخطوة كبيرة نحو آفاق أوسع من التألق ومستقبل مبشر بالمزيد من الازدهار".

وأضاف "يؤمن اتحاد غرب آسيا بقدرة المملكة العربية السعودية على تقديم ملف يتضمن أعلى المستويات، وذلك قياساً بما تملكه المملكة الشقيقة من حضور دائم على الخريطة الرياضية العالمية، ونظراً لاسهاماتها الإيجابية الواضحة على مختلف الأصعدة، ودورها الرائد دوماً في دعم الشباب والرياضة وكرة القدم على وجه التحديد".

وأكد الأمير علي بن الحسين أن اتحاد غرب آسيا سيسخر كافة أمكاناته لدعم الاتحاد السعودي والوقوف جنباً إلى جنب معه أثناء سباق ترشحه لاستضافة الحدث الكروي الأكبر والأهم عالمياً، وعبر عن أمله أن يلقى هذا الملف تأييداً واسعاً، ذلك أن المملكة العربية السعودية قادرة وبكل ثقة على تنظيم نسخة مونديالية استثنائية.

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس الأربعاء نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.