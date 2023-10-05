الهيئة الملكية لمحافظة العلا تشارك في “أسبوع المناخ”

تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في "أسبوع المناخ" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، الذي سيعقد في مدينة الرياض من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، بتنظيم من وزارة الطاقة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتهدف مشاركة الهيئة في الفعالية العالمية إلى إبراز دورها في حماية البيئة الطبيعة وتعزيز الاستدامة التي ينص عليها ميثاق العلا للاستدامة ومشاركة الخبراء وصنّاع السياسات، والمختصين في المجالات ذات العلاقة في التعاون.

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كما تهدف إلى إيجاد الحلول المناخية والعملية والمنطقية للتعامل مع التغير المناخي والحد من آثاره، ومناقشة السياسات وفرص الاستثمارات، ومجالات البحث والتطوير، ونشر الحلول التقنية المختلفة، مثل الطاقة المتجددة، وجهود تعزيز كفاءة الطاقة.

أسبوع المناخ

ويتضمن أسبوع المناخ، المقام تحت عنوان "التقييم العالمي"، عدداً من الأنشطة واللقاءات الإقليمية والدولية المهمة بالإضافة إلى المعارض، والفعاليات الثقافية، والتي تهدف إلى تقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ أهداف اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيّر المناخي.

ويشمل أربعة مسارات رئيسية لتقديم إسهامات تركّز على المنطقة وترشد عملية التقييم العالمية وهي أنظمة الطاقة والصناعة؛ والمدن والمجتمعات الحضرية والريفية والبنية التحتية والنقل؛ والأرض والمحيطات والغذاء والماء؛ والمجتمعات والصحة وسبل العيش والاقتصادات.

وتستعرض الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال حضورها في "أسبوع المناخ" رؤيتها ومبادراتها في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة واستعادة التوزان البيئي، بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر من خلال تخصيص 50 % من مساحة العلا محمياتٍ طبيعية، وإعادة تأهيل 65 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وإعادة الغطاء النباتي باستزراع أكثر من 200 نوع محلي من الأشجار، إضافة إلى زراعة 3 ملايين شجرة.

وتأتي استضافة المملكة لأسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 ، قبل انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقيات المناخ COP28 بما يتيح الفرصة لإبراز جهود المنطقة، واستعراض نهجها في العمل المناخي، وتسليط الضوء على آثار التغيرات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي في المنطقة.