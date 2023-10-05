قبل ديربي جدة.. ماذا قدم الاتحاد والأهلي في دوري روشن؟

يستعد الاتحاد والأهلي لخوض مباراة صعبة في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، بعد الأداء القوي لكل منهما منذ بداية الموسم الجاري.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، حصدها من 8 مباريات لعبها.

ويبتعد الاتحاد، حامل اللقب، بفارق نقطة واحدة عن الهلال، صاحب الصدارة.

على الجانب الآخر، يأتي الأهلي في المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

ويتخلف الأهلي بفارق نقطة وحيدة عن الاتفاق، صاحب المركز الخامس، ونقطتين عن النصر، آخر أضلاع المربع الذهبي للترتيب حتى الآن.

وخلال 8 مباريات لعبها الاتحاد حتى الآن، حقق فريق "النمور" 6 انتصارات، فيما تعادل مرة، وخسر مثلها.

بينما شارك الأهلي في نفس عدد المباريات، لكنه انتصر في 5 مباريات فقط، مقابل الخسارة مرتين، والتعادل مرة.

وسجل الاتحاد 18 هدفًا، بمعدل 2.2 هدف في المباراة الواحدة، بينما أحرز الأهلي 16 هدفًا، بمعدل هدفين في كل مباراة.

وعلى الصعيد الدفاعي، استقبلت شباك الاتحاد 5 أهداف فقط، مقابل 13 سكنت شباك الأهلي.

وخرج الاتحاد بشباك نظيفة في 6 مباريات، حيث استقبلت شباكه أهدافًا في مباراتين فقط، بينما حافظ الأهلي على نظافة شباكه في 3 مباريات فقط.