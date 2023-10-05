الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بترشّح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه لترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وأوضح البديوي أن هذا الترشح يأتي ضمن الطموح والرؤية السعودية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.

معالي الأمين العام: تقدم المملكة العربية #السعودية بالترشح لاستضافة بطولة #كأس_العالم لكرة القدم لعام 2034، يأتي ضمن الطموح والرؤية السعودية لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.… pic.twitter.com/WEcbhgdKxD — مجلس التعاون (@GCCSG) October 5, 2023

وأشار إلى أن هذا الترشح يؤكد على المكانة العالية للمملكة في خارطة استضافة الأحداث والفعاليات العالمية، متمنيًا للمملكة قيادةً وشعباً كل التوفيق والنجاح في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

كأس العالم 2023

وكانت المملكة أعلنت أمس الأربعاء نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.