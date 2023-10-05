المملكة تستضيف أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تستضيف الرياض يوم الأحد المقل "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023" الذي تنظمه المملكة بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وينظم "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023" خلال الفترة من 23 إلى 27 ربيع الأول 1445 هـ، الموافق 8 إلى 12 أكتوبر 2023م، في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض.

فعاليات ومسارات أسبوع المناخ

وسيتضمن جدول أعمال أسبوع المناخ نقاشات مهمة حول التغير المناخي يجمع صنّاع السياسات، والممارسين، ومؤسسات الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن مختلف مناطق دول العالم.

وتتمحور فعاليات الأسبوع حول استعراض التقدم الإقليمي في تنفيذ اتفاقية باريس، وذلك ضمن عملية التقييم العالمي التي ستشهدها الدورة الثامنة والعشرون للاجتماع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي (COP28).

ويتضمن البرنامج عقد جلسات وزارية، واجتماعات طاولة مستديرة، وقمةً للشباب، تتركز جميعها حول أربعة مسارات رئيسة، تهدف إلى تقديم رؤية واضحةٍ ستكون عُنصراً جوهرياً في عملية التقييم العالمي.

وتشمل المسارات، أنظمة الطاقة والصناعة؛ والمدن والمستوطنات الريفية والحضرية والبنية التحتية والنقل؛ والأرض والبحار والغذاء والماء؛ والمجتمعات والصحة والمعيشة والاقتصادات.

هدف أسبوع المناخ

ويهدف هذا الأسبوع إلى مناقشة التعقيدات، والتحديات، والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، وإبداء الآراء جماعيًا بحيث يمكن أخذها بالاعتبار ضمن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيُقام في شهر نوفمبر. ويقيس التقييم مدى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

ويأتي أسبوع المناخ قبل مناقشات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، ما يضفي أهمية أكبر على هذا الحدث الإقليمي، كما يقدم هذا الأسبوع فرصة مهمة للمملكة، كونها الدولة المستضيفة، لإظهار التزامها وجهودها في التصدي للتغير المناخي من خلال المشاريع والابتكارات المُتوقع الإعلان عنها.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على المزيد من المعلومات عن برنامج وفعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيارة الموقع الخاص بالمناسبة عبر الرابط التالي: https://www.menacw23.com