انطلاق النسخة الخامسة لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات النسخة الخامسة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023؛ التي يقيمها نادي الصقور السعودي على مدى 10 أيام بمقر النادي بمَلهم شمالي مدينة الرياض.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي للنادي وليد الطويل أن المعرض يواصل دوره الحيوي والمهم في تعزيز هواية الصقارة والهوايات المرتبطة بها مثل التخييم والرحلات والصيد، وإحياء إرث سعودي عريق، فهو يؤكد العلاقة المتينة بين الإنسان والصقر الذي كان رفيقه في الحل والترحال، يساعده في إيجاد قوت يومه، لتتحول هذه العلاقة إلى هواية مستدامة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، التي تستهدف تطوير الهوية الوطنية الراسخة للمملكة.

اللحظات الأولى من انطلاق #معرض_الصقور_والصيد_السعودي_الدولي 2023 4 – 11 م🕛

5 - 14 أكتوبر 🗓

مقر #نادي_الصقور_السعودي 𓅃 ملهم 📍 pic.twitter.com/a0vDeOQfw5 — معرض الصقور والصيد السعودي الدولي (@SFC_ISFHE) October 5, 2023

وأشار الطويل، إلى أن الصقر يعد رمزًا للشجاعة والعزة والفخر، وهو ما جعله جزءًا مهمًا من أفراد العائلة العربية منذ قديم الأزل، وذلك بعد أن نشأت علاقة وطيدة بين الإنسان والصقر، امتدت لآلاف السنين لتصبح رمزًا ثقافيًا تتناقله الأجيال عن الآباء والأجداد".

وأوضح أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يأتي تتويجًا لهذه العلاقة الراسخة، ويقدم في كل عام تطويرًا جديدًا، يستحق من خلاله لقب أكبر معرض من نوعه في العالم.

فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي

وشهدت فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الخامسة استحداث فعاليات وأجنحة تركز على تعزيز هواية الصقارة، وتسليط الضوء على الهوايات المرتبطة بها، من خلال أكثر من 20 جناحًا، منها جناح لعرض وبيع أسلحة الصيد النارية والهوائية أول منصة في المملكة لبيع الأسلحة والذخائر، وجناح لبيع عدد وأدوات الرحلات البرية والبحرية والتخييم، وجناح للسيارات المعدلة والدراجات النارية والهوائية، وجناح لـ(صقار المستقبل) المخصص للأطفال، ومتحف (شلايل) الرقمي؛ الذي يصحب زواره في رحلة تعليمية غامرة في عالم الصقور.

بين الأجنحة والفعاليات تتجوّل العائلات#معرض_الصقور_والصيد_السعودي_الدولي 2023 4 – 11 م🕛

5 - 14 أكتوبر 🗓️

مقر #نادي_الصقور_السعودي 𓅃 ملهم 📍 pic.twitter.com/REGP99A1ep — معرض الصقور والصيد السعودي الدولي (@SFC_ISFHE) October 5, 2023

ويضم المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، من ضمنها إطلاق مساحة للشعر العربي، تستهدف محبي نظم الشعر والقوافي، التي تتمحور حول الصيد والتراث العربي الأصيل.

ويوفر المعرض أكثر من 18 فعالية مصاحبة، تشمل رحلات الصيد الافتراضية عبر تقنية الواقع الافتراضي في صحراء المملكة، والتقاط الصور رفقة الصقور، وجداريات فنية تتمحور حول الصيد وهواية الصقارة، وعروضًا فلكلورية حية للترحيب بالزوار، إلى جانب عروض الليزر والألعاب النارية، وفعالية طريق النجوم؛ التي تنقل الزوار عبر الصحراء بالاعتماد على النجوم كما كان يفعل أهل البادية القدامى.

"معًا.. لاستدامة الصقور"

ومن المقرر إقامة مؤتمر دولي مصاحب للمعرض تحت شعار "معًا.. لاستدامة الصقور" يومي الأحد والاثنين القادمين (8 – 9 أكتوبر) يهدف لدعم جهود حماية الصقور واستدامة هواية الصقارة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والأفكار عبر منصة المؤتمر الذي يركز على مجالات الاستثمار والاستدامة البيئية للمحافظة على الصقور تراثًا أصيلًا غير مادي للمملكة والعالم.

يذكر بأن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، يسعى لتوفير تجربة ثرية للصقارة والمهتمين، من خلال أجنحة متنوعة، إلى جانب تنشيط القطاعات الأخرى كالحرف التقليدية، والفنون التشكيلية المرتبطة بهواية الصقارة.

1️⃣ طبّق الشروط

2️⃣ جاوب على السؤال

وفالك الفوز بآيفون 15 📱💥#معرض_الصقور_والصيد_السعودي_الدولي 2023

#نادي_الصقور_السعودي 𓅃 pic.twitter.com/ToPmrwoq5j — معرض الصقور والصيد السعودي الدولي (@SFC_ISFHE) October 5, 2023

ويستتقبل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي زواره يوميًا من الساعة الرابعة مساءا حتى الحادية عشر مساءا، ويتيح الدخول لجميع أجنحته بشكل مجاني.