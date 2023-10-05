مقتل 18 شخصًا وفقدان 150 آخرين جراء الفيضانات في الهند

لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم فيما فقد أكثر من 150 آخرين جراء الفيضانات العارمة التي تضرب ولاية سيكيم بشمال شرق الهند، منذ أيام.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند أن هناك احتمالات هطول المزيد من الأمطار الغزيرة اليوم الخميس، ما يزيد من فرصة حدوث فيضانات فضلاً عن التي حدثت وألحقت أضرارًا في بعض محطات الطاقة المائية، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

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وتضرر 14 جسرًا بشدة أو انهاروا وغمرت المياه عدة قرى في ولاية سيكيم بشمال شرق الهند، جراء الفيضانات التي ضربت الولاية.

وأفادت وسائل الإعلام الهندية المحلية، أن طريق سريع تضرر، واضطربت شبكة الهواتف الخلوية في عدة مناطق بالولاية وتضررت محطة الطاقة تيستا 3 البالغة قدرتها 1200 ميغاواط التابعة لمحطة سيكيم أورجا للطاقة.