سبتمبر الماضي يسجل أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم

سجل شهر سبتمبر الماضي أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في العالم، وتجاوزت القياس السابق المسجل في 2020 بفارق نصف درجة مئوية.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي اليوم أن معدل درجات الحرارة على مستوى العالم منذ بداية العام الجاري شهد زيادة بـ 1.4 درجة مئوية مقارنةً بالحقبة التي سبقت الثورة الصناعية، وسجل المتوسط التراكمي لدرجات الحرارة من يناير وحتى سبتمبر أعلى درجة مئوية على مدار التسعة أشهر الأولى من العام على الإطلاق.

وتشير البيانات إلى أن هذا المتوسط تجاوز بـ 0.05 درجة مئوية مقارنةً بما كان عليه في العام 2016، والذي شهد قياسات حرارية استثنائية، ومع اشتداد ظاهرة النينيو المناخية.