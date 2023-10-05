مقتل 1650 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية خلال شهرين بالصومال

تمكنت القوات الصومالية من القضاء على 1650 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية جراء عمليات عسكرية في ولايتي غلمدغ وهرشبيلي خلال الشهرين الماضيين.

وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإعلام الصومالية أن العمليات أسفرت عن مقتل 1650 عنصرًا من الحركة بينهم 19 قائدًا ميدانيًا وإصابة أكثر من 550 آخرين.

وأضاف البيان أن القوات مدعومة بالمسلحين المحليين والشركاء الدوليين دمرت معاقل المسلحين مما أجبر الكثيرين منهم على الاستسلام للسلطات.