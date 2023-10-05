بوتين: أوكرانيا فقدت أكثر من 90 ألف جندي منذ يونيو الماضي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن منذ بداية شهر يونيو الماضي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف فرد، إضافة إلى خسائر بلغت 550 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة خلال ما يعرف بالهجوم المضاد.

وأشار بوتين خلال جلسة النقاش العامة لنادي فالداي الدولي للحوار إلى أن هذه هي أحدث البيانات منذ الرابع من يونيو، مؤكداً أن هذه الخسائر البشرية لا يمكن تعويضها، وأنه تم تدمير 557 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة من مختلف الفئات.

وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس الدولة عن ثقته في قدرة روسيا على تحقيق الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة، مشيراً إلى أن لديهم تفاهم خاص بشأن تحركات القوات وكيفية التصرف، معبراً عن واثقته في قدرتهم على تنفيذ المهام التي وضعوها لأنفسهم.

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