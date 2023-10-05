البديوي يقدم التهنئة لوزراء السياحة بمجلس التعاون على اعتماد الإستراتيجية الخليجية للسياحة

تحت رعاية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عُقد الاجتماع السابع لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون في سلطنة عمان. تم خلال الاجتماع استعراض الإطار العام للإستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030، التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات السياحية الهائلة لدول المجلس وتعزيز الترابط الاجتماعي والتاريخي والثقافي بينها.

وأشاد الأمين العام بتوجيهات ورعاية قادة دول المجلس لقطاع السياحة، الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الرئيسية والواعدة. وأكد على أهمية تنويع مصادر الدخل من خلال دعم وتطوير هذا القطاع.

كما قدم الأمين العام التهاني لمملكة البحرين بتنصيب المنامة عاصمة السياحة الخليجية لعام 2024، وللمملكة العربية السعودية لنجاحها في استضافة الاحتفالية العالمية بمناسبة يوم السياحة. وهنّأ دولة قطر بانطلاق فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة.

تم أيضاً مناقشة عدد من الموضوعات التي تخدم القطاع السياحي في دول المجلس، بما في ذلك القرارات الهامة والإستراتيجية الخليجية للسياحة وتطوير التعاون بين قطاعي السياحة والثقافة. كما تم استعراض آخر المستجدات في منصة إحصاءات السياحة بدول المجلس ودليل الاسترشاد للسياحة في تلك الدول.

إقرأ أيضًا:

“البديوي” يشيد بجهود الرياض ومسقط لإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية