العجز التجاري الأمريكي يتقلص إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم، تقلص العجز التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أغسطس، مع وصول أرقام الصادرات والخدمات والسلع إلى مستويات قياسية.

وأفادت وزارة التجارة أن العجز التجاري انكمش 9.9 % إلى 58.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020، كما توقع الاقتصاديون انكماشًا أقل.

وزادت صادرات السلع والخدمات 1.6 % إلى 256 مليار دولار، وزادت صادرات السلع 1.8 % إلى 171.5 مليار دولار، كما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت 84.5 مليار دولار.

وانخفضت واردات السلع والخدمات 0.7 % إلى 314.3 مليار دولار، وانخفضت واردات السلع 0.9 % إلى 256 مليار دولار وسط انخفاض واردات السلع الاستهلاكية والرأسمالية، مما قد يشير إلى ضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.