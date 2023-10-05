برايتون ينتفض متأخرا ليتعادل 2-2 في مرسيليا بالدوري الأوروبي

سجل برايتون أند هوف ألبيون هدفين في الشوط الثاني أحدهما من ركلة جزاء متأخرة ليتعافى بعد التأخر بهدفين ويتعادل 2-2 مع مضيفه أولمبيك مرسيليا في لقاء مثير بالدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.

منح تشانسل مبيمبا التقدم لأصحاب الضيافة بعد تمريرة متقنة حولها إلى الزاوية البعيدة للمرمى ثم ضاعف جوردان فيرتو النتيجة بعد 90 ثانية.

وأعطى لاعب وسط برايتون باسكال جروس الأمل للزائر الإنجليزي حين قلص الفارق بعد 54 دقيقة مستغلا تمريرة كاورو ميتوما.

وسيطر برايتون في الرمق الأخير ونال ركلة جزاء قبل دقيقتين من النهاية بعد تعرض طارق لامبتي لعرقلة من جوناثان كلوس ونفذها جواو بيدرو بنجاح.

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