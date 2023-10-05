تراجع سعر النفط إلى أقل من 85 دولارا للبرميل

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها في تعاملات اليوم الخميس على خلفية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالتالي تراجع استهلاك الطاقة، بعد يوم واحد من تسجيل أكبر تراجع في الأسعار منذ أكثر من عام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بعد الارتفاع القوي لأسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي، لكنها تراجعت بشدة بعد ذلك، في ظل المخاوف من تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد العالمي، مما أدى أيضا إلى تراجع أسواق الأسهم والسندات خلال الأسابيع الأخيرة.

وتراجع سعر النفط الخام بعد انخفاض أسعار العقود الآجلة للبنزين عقب البيانات الأمريكية التي أظهرت تراجع المخزون في الولايات المتحدة وأحد مؤشرات الطلب.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، إلى أقل من 85 دولارا للبرميل، ليصل إلى أقل مستوى لمتوسط السعر خلال الخمسين يوما الماضية لأول مرة منذ تموز/يوليو الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط في العالم في تعاملات بورصة لندن إلى حوالي 100 دولار للبرميل، نتيجة خفض إنتاج السعودية وروسيا مع ارتفاع الطلب العالمي إلى مستوى قياسي وتراجع المخزونات بأسرع وتيرة منذ سنوات.

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