نجاح فصل التوأم التنزاني حسن وحسين (فيديو)

تمت عملية فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين بنجاح، وذلك بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وبحسب الفريق الطبي فأنه كانت الحالة معقدة نتيجة وجود اشتراك كبير في أسفل الصدر والبطن والحوض، بالإضافة إلى اشتراك في العديد من الأعضاء الحيوية والجهاز الهضمي والبولي والتناسلي.

وقد تم التعامل مع هذه الحالة الصعبة بنجاح بفضل الجهود المشتركة للفريق الطبي.

كما أظهر فيديو للإخبارية، ردة فعل والدة التوأم التنزاني "حسن وحسين" مع إعلان انتهاء عملية الفصل.