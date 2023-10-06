ديربي الاتحاد والأهلي.. من يتفوق في الجوهرة المشعة؟

تتجه الأنظار مساء الجمعة صوب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة الذي يحتضن موقعة الديربي بين فريق الاتحاد ونظيره الأهلي في قمة مواجهات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الاتحادي المركز الثالث متاخرا بفارق نقطة عن الهلال الثاني و3 نقاط عن التعاون المتصدر من 9 مباريات، بينما يأتي الاهلي في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي.

تاريخ مواجهات ديربي الاتحاد والأهلي في الجوهرة المشعة

وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة قبل الديربي المرتقب بين الاتحاد والأهلي، تميل كفة التفوق لصالح "الراقي" على نظيره "العميد".

وحقق الأهلي 7 انتصارات مقابل فوز وحيد للاتحاد، وحضر التعادل 5 مرات على مدار 13 مباراة في ملعب "الجوهرة المشعة" على صعيد الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009.

وجاء الفوز الوحيد للاتحاد على الأهلي في الدوري عام 2020، وكان بثنائية نظيفة لحساب الجولة الثالثة، وتحديدا في 31 أكتوبر 2020، علما أن هذه المواجهة كانت الأخيرة بينهما على هذا الملعب.

وعلى الصعيد الرقمي، سجل لاعبو الأهلي 25 هدفاً في مرمى الاتحاد دورياً بملعب "الجوهرة المشعة"، فيما سجل لاعبو الاتحاد 12 هدفاً بنفس الفترة على نفس الملعب.