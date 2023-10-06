المملكة الأولى عربيًا.. ترتيب دول العالم ذات أكبر الاقتصادات خلال 2023

تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على قمة أكبر اقتصادات العالم بنسبة 24.3% من اقتصاد العالم وبقيمة 18 تريليون دولار، بفارق كبير عن الصين صاحبة المركز الثاني، والتي تمثل نسبة 14.8% وبقيمة 11 تريليون دولار.

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وتتشارك القائمة 4 دول أوروبية هي ألمانيا، بريطانيا، فرنسا وإيطاليا، بينما تحتوي القائمة 3 دول أسيوية وهي الصين واليابان والهند على الترتيب، فيما تمثل البرازيل القارة اللاتينية في المركز التاسع، بينما لم تشمل القائمة أية دول أفريقية أو عربية.

وجاء ترتيب أكبر الاقتصادات في العالم 2023 "وفقًا لموقع إنسايدر مونكي" كالتالي:

1 - الولايات المتحدة الأمريكية

تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم خلال عام 2023، بناتج محلي إجمالي تجاوز 25 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من 24% من الناتج العالمي.

وتتمتع الولايات المتحدة الأمريكية باقتصاد قوي ومفتوح ومتنوع ولديها أكبر بورصة لتداول الأسهم في العالم، كما تعد موطنًا لأكبر الشركات على مستوى العالم مثل شركة أبل، وأمازون، ومايكرسوفت، وكوكاكولا، وجوجل وغيرها، وهي القوة السياسية الأقوى والتي تسيطر على العالم بأكلمه.

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ويمثل الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم بنسبة استحواذ 59% من جميع احتياطيات النقد الأجنبي في البنوك المركزية حول العالم، وما يقرب من 85 % من إجمالي تجارة الفوركس بحجم تداولات يومية 6.6 تريليون دولار، فضلًا عن تفوقها التكنولوجي

2- الصين:

تنامى الصعود الصيني في مختلف النواحي الاقتصادية والعلمية والعسكرية والسياسية على مستوى العالم في العقود الثلاثة الماضية، بعد أن شرعت بيكين في تطبيق سياسة الانفتاح والإصلاح، حيث بلغ حجم الاقتصاد الصيني من حيث الناتج المحلي الإجمالي 18.1 تريليون دولار في عام 2022، أكسبها احتلال المركز الثاني في قائمة أكبر اقتصادات العالم لعام 2023.

ويمثل اليوان الصيني خامس أقوى عملة في العالم، ويمتلك حصة 3% كعملة احتياطية عالمية، كما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو الاقتصادي للصين من 4.6% إلى 5.3% لعام 2023، ترافق ذلك مع رفع القيود الصحية المفروضة لمكافحة كوفيد، مع انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي.

3 - اليابان:

تعد اليابان ثاني أقوى اقتصاد في آسيا وتحتل المرتبة الثالثة بين أكبر الاقتصادات في العالم في عام 2023، بناتج محلي إجمالي بلغ 4.2 تريليون دولار في عام 2022.

وجاء معدل النمو متوافقًا مع وجهة نظر صندوق النقد الدولي، الذي رفع مؤخراً توقعات نمو اقتصاد اليابان إلى 1.4% في عام 2023، كما تتمتع العلامات التجارية اليابانية مثل تويووتا، وسوني، وبانوسونيك، وغيرها بشهرة عالمية.

4- ألمانيا:

تمثل ألمانيا أقوى اقتصاد في أوروبا، كما أنها ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم، وتحتل المركز الرابع من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة والصين واليابان.

العضو المؤسس للاتحاد الأوروپي ومنطقة اليورو، يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار في عام 2022، ويمتاز اقتصاده بالقوة والتوجه نحو التصدير.

5- الهند:

تحتل الهند المرتبة الخامسة بين أكبر الاقتصادات في العالم في عام 2023، بإجمالي ناتج محلي قدره 3.4 تريليون دولار، لتنافس الصين على التفوق الآسيوي.

ورغم أن الهند لديها واحدًا من أعلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، إلا أن نصيب الفرد من هذا الناتج منخفض للغاية، فضلًا عن وجود نسبة كبيرة بها ممن يعيشون تحت خط الفقر.

6- المملكة المتحدة:

تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 3 تريليونات دولار في عام 2022.

ومع ذلك، تواجه البلاد في الآونة الأخيرة واحدة من أسوأ أزماتها في مجال الطاقة تسببت في ارتفاع تكلفة المعيشة.

7- فرنسا:

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا 2.7 تريليون دولار في عام 2022، احتلت به المرتبة السابعة في أكبر اقتصادات العالم في عام 2023.

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ويعد الاقتصاد الفرنسي من بين أقوى الاقتصادات في العالم، حيث تلعب السياحة دورًا رئيسيًا كونها إحدى الوجهات الأكثر زيارة على وجه الأرض، وواحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم.

ويمتد تأثيرها إلى جميع أنحاء العالم من خلال العلوم والسياسة والثقافة، فضلًا عن تحالفاتها الدولية القوية ونفوذها السياسي الذي يعد عاملاً أساسيًا في تصنيف قوتها الاقتصادية.

8- روسيا:

رغم انخراطها في حرب جارية مع جارتها أوكرانيا منذ ما يقرب من عام ونصف، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 2.2 تريليون دولار.

عام 2022 كان سيئًا للاقتصاد الروسي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1%، بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك تمتلك روسيا موارد هائلة من النفط والغاز الطبيعي، مكنها من البقاء في قائمة العشر الكبار اقتصاديًا حول العالم في عام 2023.

9- كندا:

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكندا 2.1 تريليون دولار في عام 2022، حيث تمتلك كندا اقتصادًا متطورًا وصل خلاله حجم التداول اليومي للفوركس ما يزيد عن 460 مليار دولار، بجانب قوة عملتها التي تمثل سابع أكثر العملات تداولاً في العالم.

بالإضافة إلى صادراتها الرئيسية من الذهب والأخشاب والنفط الخام، والذي يشكل 75% من تجارتها مع جارتها الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية.

10- إيطاليا:

تحتل إيطاليا المرتبة العاشرة بين أكبر الاقتصادات في العالم في عام 2023، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2 تريليون دولار، حيث نما اقتصادها بنسبة 3.9% في 2022، بسبب زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، كما أدى إحياء السياحة بعد الوباء إلى تعزيز الاقتصاد.

المملكة العربية السعودية:

جاءت المملكة العربية السعودية؛ الدولة الأكبر اقتصاديا في الشرق الأوسط، في المرتبة الـ17 ضمن التصنيف بإجمالي ناتج محلي 1.1 تريليون دولار.

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وأظهرت تقارير مؤسسات دولية أن الاقتصاد السعودي سيتفوق على نمو اقتصادات مجموعة الـ 20، بفضل انتعاش أسعار النفط وتحسن الاقتصاد غير النفطي في أكبر اقتصاد عربي.

وارتفعت حصة المملكة العربية السعودية من صادرات النفط في إجمالي الصادرات من 71% في عام 2021 إلى 79% في عام 2022.

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