“لا مشكلة أخلاقية”.. إبراهيموفيتش يكشف موقفه من اللعب في السعودية

كشف النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن موقفه من اللعب في الدوري السعودي رغم اعتزال كرة القدم.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش اعتزل كرة القدم عن عمر 41 عاما نهاية الموسم الماضي بعد آخر مباراة لميلان في الدوري الإيطالي.

وخرج إبراهيموفيتش في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورجان ليؤكد أنه لم يكن لديه مشكلة في اللعب بالدوري السعودي.

وقال إبراهيموفيتش في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: "لقد تلقيت عرضًا من الصين، كان لدي عرض أيضاً من السعودية، لكن الوضع هو ماذا تريد؟ ما هي الأهداف التي لديك؟".

وأضاف: "لقد قلت قبل أن نبدأ، إن بعض اللاعبين يحتاجون إلى إنهاء مسيرتهم على المسرح الكبير، لأن هذه نهاية مسيرتك المهنية، عليك أن تجعلنا نتذكر موهبتك، وليس ما كسبته، لأنه إذا تم تذكرك بالطريقة المعاكسة، فإن ما نتدرب عليه كل يوم، وما يتم الاعتراف به، هو موهبتنا وهذا ما تريد أن يتذكره الناس".

Zlatan Ibrahimović tells Piers Morgan he wouldn't have any moral problem with playing in Saudi Arabia.

"Listen, wherever you play football, it's football... nothing in life is for free."@Ibra_official | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/4bEAgVnV0p

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 5, 2023