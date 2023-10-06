بنزيما: بيع التذاكر يكشف قوة الديربي.. ولا أنافس محرز

أكد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، أن ديربي جدة أمام الأهلي له نفس نكهة أي قمة في الخارج، مشيرا إلى أنه لا ينافس الجزائري رياض محرز نجم "الراقي".

ويستضيف الاتحاد نظيره الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال بنزيما في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم": "الديربي، هنا أو في الخارج، له نفس النكهة، في أقل من عشر دقائق تم بيع جميع تذاكر المباراة، سيقدم المشجعون كل ما لديهم، وهذا يثبت أن المعجبين هناك سيدفعوننا حتى نتمكن من الفوز بهذه المباراة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لهم".

وأضاف: "قبل كل مباراة، هذه الشراكة مع المشجعين تمثل دافعا إضافيا لنا كلاعبين. إنه شيء نشاركه مع المشجعين، ويمنحك دفعة حقيقية لبدء المباراة حتى يقدم اللاعبون كل ما لديهم".

وعندما سئل عن مواجهة جناح مانشستر سيتي السابق رياض محرز، قال بنزيما: "لا توجد مواجهة، نحن لسنا نفس اللاعبين، ليس لدينا نفس التجربة، سيحاول كل واحد منا تقديم كل ما لديه من أجل ناديه".

وواصل: "لست قلقا بشأن فريقهم، أنا قلق بشأن فريقي وما يمكنني تقديمه على أرض الملعب، سنقدم كل ما لدينا للفوز بهذه المباراة، لإظهار أننا الأفضل، لإظهار صفاتنا معا أمام مشجعينا".

وعلى الجانب الآخر، أكد فرانك كيسي لاعب وسط الأهلي: "سيكون ديربي ضخم الأسبوع المقبل، سيكون من الرائع الفوز بها وسيكون لدينا أسبوع مزدحم لنكون مستعدين للمباراة".

فيما قال إدوارد ميندي حارس الأهلي: "ستكون مباراة كرة قدم رائعة. أتوقع جوا ضخما يوم الجمعة لما سيكون أول ديربي في جدة. سنحتاج إلى أن نكون في أفضل حالاتنا لأننا يجب أن نفوز بهذه المباراة ضد الاتحاد".