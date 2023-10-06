هوميلز يعود للمنتخب الألماني

يعود ماتس هوميلز، مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، للمنتخب الألماني بعدما استدعاه جوليان ناجلسمان المدير الفني، اليوم الجمعة، ضمن أول قائمة يختارها بعد توليه تدريب المنتخب.

واختار ناجلسمان أيضا ثلاثة لاعبين جدد استعدادا للمباراتين الوديتين أمام المنتخب الأمريكي في هارتفورد المقرر إقامتها يوم 14 من الشهر الجاري وأمام المنتخب المكسيكي في فيلادلفيا بعدها بثلاثة أيام.

وكانت آخر مرة شارك فيها هوميلز مع المنتخب الألماني في منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو" في دور الـ16 أمام المنتخب الإنجليزي.

وقال ناجلسمان :" نحن جهاز فني جديد ونريد رؤية أكبر عدد ممكن من اللاعبين في دائرة المنتخب الوطني. هدفنا هو الاعتياد على بعضنا البعض في أسرع وقت ممكن في الوقت القصير الذي لدينا في محاولة لتطبيق أفكارنا في الحصص التدريبية القليلة المتاحة لدينا".

واستدعى ناجلسمان كريس فيهريش مهاجم شتوتجارت، وروبرت أندريس لاعب وسط باير ليفركوزن، وكيفن بيرنس، مهاجم يونيون برلين، للمرة الأولى، وسيأمل الثلاثي في أت يخوضوا أولى مبارياتهم الدولية.

ولم يستدع ناجلسمان ثلاثي دورتموند نيكو شلوتربيك وإمري تشان وفيليكس نميشا، كما لم يتم استدعاء سيرج نابري جناح بايرن ميونخ بسبب الإصابة.

في المقابل، عاد ليون جوريتسكا، لاعب بايرن، بعد أن غاب عن المنتخب في فترة التوقف الدولي الشهر الماضي، أثناء تولي هانسي فليك تدريب المنتخب.

وكان يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، استبعد الثلاثي هوميلز وتوماس مولر وجيروم بواتينج في 2019 ، عقب الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا في عام 2018.

وعاد هوميلز ومولر قبل بطولة أمم أوروبا في عام 2021، وكان مولر هو اللاعب الوحيد من بين الثلاثي الذي لعب مؤخرا للمنتخب الألماني.

وتواجد مولر في القائمة التي استدعاها ناجلسمان، علما بأن هانسي فليك كان قد استدعاه في فترة التوقف الأخيرة، قبل إقالته، ليحل محل نيكلاس فولكروج الذي كان مصابا وقتها.

وقال ناجلسمان :" أتمنى أيضا خلال هذا الوقت القصير أن تتمكن من رؤية الجميع يريد اللعب للمنتخب الألماني، وأن الجميع يريد أن يفوز بالمباريات هنا والآن".

وتولى ناجلسمان، مدرب هوفنهايم ولايبزج وبايرن السباق، تدريب المنتخب الألماني خلفا لفليك، الذي أقيل الشهر الماضي عقب سلسلة من النتائج السلبية والتي تضمنت الخروج للمرة الثانية على التوالي من منافسات بطولة كأس العالم، التي أقيمت في قطر العام الماضي.

ويلعب المنتخب الألماني مباريات ودية لأنه تأهل لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) بصفته منتخب البلد المنظم.