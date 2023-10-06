الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام

فازت نرجس محمدي الناشطة الإيرانية المسجونة المدافعة عن حقوق المرأة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023.

مُنحت جائزة نوبل للسلام الجمعة للناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي المسجونة حاليا، لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.

وقد طُرح ما مجموعه 350 ترشيحا لـ "التنافس" على شرف الحصول على جائزة 2023، بينها 259 فردا و92 منظمة.

وفي ظل تشعب الأزمات في العالم، بين الحرب في أوكرانيا والتوتر بين الولايات المتحدة والصين والانقلابات في إفريقيا، فضلا عن قضايا المناخ وحقوق الإنسان، كان الخيارات وافرة وصعبة في الوقت ذاته.