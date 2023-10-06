الفارس عبدالله الشربتلي يحصد الميدالية الذهبية لمنافسات الفروسية ضمن دورة الألعاب الآسيوية

انتزع الفارس السعودي عبدالله الشربتلي الميدالية الذهبية لمنافسات الفروسية قفز الحواجز -فردي- بعد تصدره بلا أخطاء بإجمالي زمن 39.68 ث.

يأتي ذلك ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر هانغتشو 2022.