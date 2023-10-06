أخبار الرياضة

الفارس عبدالله الشربتلي يحصد الميدالية الذهبية لمنافسات الفروسية ضمن دورة الألعاب الآسيوية

6 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
الفارس عبدالله الشربتلي
الفارس عبدالله الشربتلي

انتزع الفارس السعودي عبدالله الشربتلي الميدالية الذهبية لمنافسات الفروسية قفز الحواجز -فردي- بعد تصدره بلا أخطاء بإجمالي زمن 39.68 ث.

يأتي ذلك ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر هانغتشو 2022.