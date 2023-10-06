الفارس عبدالله الشربتلي يحصد الميدالية الذهبية لمنافسات الفروسية ضمن دورة الألعاب الآسيوية

انتزع الفارس السعودي عبدالله الشربتلي الميدالية الذهبية لمنافسات الفروسية قفز الحواجز -فردي- بعد تصدره بلا أخطاء بإجمالي زمن 39.68 ث.
يأتي ذلك ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر هانغتشو 2022.
عبدالله الشربتلي ….. فارس من ذهـب 🇸🇦🥇
انتزع الفارس 'عبدالله الشربتلي' الميدالية الذهبية لمنافسات الفروسية قفز الحواجز -فردي- بعد تصدره بلا أخطاء بإجمالي زمن 39.68 ث ⏱️ ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر #هانغتشو2022 🐎
بـــطـل يا عبدالله بططططططططل☝🏻🥇🇸🇦… pic.twitter.com/ksJ4qHad9n
— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) October 6, 2023