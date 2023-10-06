الأخبار المحلية

سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة الرعايا السعوديين إثر زلزال إيزو

6 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
سفارة المملكة باليابان
سفارة المملكة باليابان

أعلنت السفارة السعودية في اليابان، الجمعة، سلامة المواطنين السعوديين بعد زلزال إيزو، الذي ضرب الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد".

وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862