سفارة المملكة باليابان تؤكد سلامة الرعايا السعوديين إثر زلزال إيزو

أعلنت السفارة السعودية في اليابان، الجمعة، سلامة المواطنين السعوديين بعد زلزال إيزو، الذي ضرب الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/Ft4oclVXGk — السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) October 6, 2023

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد".

وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862