الطيران المدني: نستهدف الربط الجوي لأكثر من 250 وجهة بحلول 2030

اختتم الوفد السعودي المكون من جهات حكومية وخاصة والشركات الناقلة الوطنية، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مشاركته في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي، الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري بمدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية، تحت شعار "المضي قدمًا معًا.

وأكد خلال مشاركته سعي المملكة لزيادة الربط الجوي لأكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجيتها الوطنية للطيران عبر 29 مطارًا ومركزين عالميين في جدة والرياض.

عبر شراكات استراتيجية متبادلة لتوسيع وتعزيز آفاق التعاون بين المملكة والبرازيل؛ الوفد السعودي يختتم مشاركته في مؤتمر #مؤتمر_الطيران_السعودي_البرازيلي ✈️https://t.co/igcXIt47pZ pic.twitter.com/p0FCzGMB2y — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 6, 2023

ونوه بما تمتلكه أميركا اللاتينية، في القطاع اللوجستي التي تضم 21 دولة، وأسهم في دمج المنطقة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية مما يفتح الباب أمام التعاون والتجارة بين المملكة وأميركا اللاتينية، لتحقيق المزيد من الترابط والتعاون.

وأبرز الوفد السعودي المشارك خلال المؤتمر، دور المملكة الريادي في مجال الطيران، ودعم وتمكين الربط الجوي مع أمريكا اللاتينية، متناولين الفرص المتاحة بقطاع الطيران، خاصة في مجالات تعزيز الاستدامة والابتكار، وتحسين تجربة المسافر وبحث شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تمكين التعاون بين الدول من أجل تعزيز خدمات واتفاقيات السفر الجوي، مستعرضين قوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول أمريكا اللاتينية.