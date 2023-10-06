مجموعات متوازنة للعرب في قرعة الكونفدرالية 2024

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023-2024 عن مجموعات متوازنة للعرب.

وسُحبت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية عصر اليوم الجمعة.

نتيجة قرعة مجموعات الكونفدرالية 2024

وشهدت المجموعة الأولى تواجد 3 ممثلين للعرب وهم، اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب إلى جانب مودرن فيوتشر المصري والهلال الليبي.

وشهدت المجموعة الثانية تواجد الثنائي الزمالك المصري وأبوسليم الليبي.

وأوقعت القرعة فريق الأفريقي التونسي بالمجموعة الثالثة، بيتما تواجد نهضة بركان المغربي في المجموعة الرابعة.

وجاءت مجموعات الكونفدرالية 2024 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري - مودرن فيوتشر المصري - سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي - الهلال الليبي.

المجموعة الثانية: الزمالك المصري - ساجرادا الأنجولي - سوار الغيني - أبو سليم الليبي.

المجموعة الثالثة: ريفرز يونايتد النيجيري - الأفريقي التونسي - دريمز الغاني - أكاديميكا لوبيتو الأنجولي.

المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي - ديابل نوارس الكونغولي - ستاد مالي - سيكوكون يونايتد الجنوب أفريقي.

مواعيد مباريات مجموعات الكونفدرالية 2024

يتوقع أن تبدأ مباريات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية أواخر نوفمبر المقبل وتحديدا يوم 26 من هذا الشهر.

ومن المنتظر أن يختتم دور المجموعات في أوائل مارس من العام المقبل، على أن تقام مباراتا النهائي في مايو.