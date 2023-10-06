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الإسعاف الجوي ينقذ حالة حرجة بعد حادث مروري بجازان

6 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
الإسعاف الجوي
الإسعاف الجوي

أنقذ الإسعاف الجوي، اليوم الجمعة، حالة حرجة بعد حادث مروري بجازان، وتم نقل البقية بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وقالت هيئة الهلال الأحمر السعودي في حسابها على منصة "إكس": "حادث مروري بجازان تباشره الفرق الإسعافية في طريق وادي قصي باتجاه العيدابي وبعد التدخل الإسعافي تبين وجود 4 مصابين أحدهم إصابته حرجة تم نقله عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى الامير محمد بن ناصر وباقي المصابين تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى العيدابي".

 