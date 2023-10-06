الإسعاف الجوي ينقذ حالة حرجة بعد حادث مروري بجازان

وقالت هيئة الهلال الأحمر السعودي في حسابها على منصة "إكس": "حادث مروري بجازان تباشره الفرق الإسعافية في طريق وادي قصي باتجاه العيدابي وبعد التدخل الإسعافي تبين وجود 4 مصابين أحدهم إصابته حرجة تم نقله عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى الامير محمد بن ناصر وباقي المصابين تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى العيدابي".

#بلاغ_إسعافي | 🚑🚁 حادث مروري بجازان تباشره الفرق الإسعافية في طريق وادي قصي باتجاه العيدابي وبعد التدخل الإسعافي تبين وجود 4 مصابين أحدهم إصابته حرجة تم نقله عبر #الإسعاف_الجوي إلى مستشفى الامير محمد بن ناصر وباقي المصابين تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى العيدابي pic.twitter.com/ILMnH31CLv — هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) October 6, 2023