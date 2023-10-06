بنزيما يعود لتشكيل الاتحاد في ديربي جدة أمام الأهلي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، تشكيل فريقه الرسمي لخوض مباراة الأهلي بعد قليل من مساء اليوم الجمعة في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين لهذا الموسم.

ويعود كريم بنزيما، قائد الاتحاد، للظهور في تشكيل "النمور" الأساسي بعد غيابه للإصابة منذ مباراة الأخدود في الجولة السادسة من دوري روشن، يوم 14 سبتمبر الماضي.

ويستضيف الاتحاد جاره الأهلي في ديربي جدة على ملعب "الجوهرة المشعة"، وعينه على الارتقاء إلى صدارة الترتيب على حساب الهلال والتعاون، ولو مؤقتًا لحين نهاية مباريات الجولة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف عن النصر صاحب نفس الرصيد.

بينما يأتي الأهلي في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

تشكيل الاتحاد لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: لويز فيليبي، حسن قادش، أحمد بامسعود، مدالله العليان.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، إيجور كورنادو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو.