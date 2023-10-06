الجيش اللبناني: إنقاذ 125 مهاجرًا غير نظامي بعد غرق مركبهم

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الجمعة، بأن الجيش اللبناني نجح في إنقاذ 125 مهاجراً غير نظامي بعد غرق المركب الذي كانوا يستقلونه قبالة شواطىء مدينة الميناء بالقرب من جزر النخيل.

وأشارت الوكالة إلى أن المركب انطلق من شاطىء العبدة وتوقف محركه في وقت مبكر من اليوم، حيث استغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش. وهرعت عناصر من القوات البحرية على الفور لإنقاذ الركاب جميعهم.

وأوضحت أن جميع الركاب من الجنسية السورية باستثناء وجود مواطن لبناني بينهم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعد سحب المركب إلى مرفأ طرابلس.

ونقلت الوكالة تصريحات وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الذي أكد أنه أعطى توجيهات لمدير مرفأ طرابلس لتقديم كل المساعدات للركاب.

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