غياب ماكسيمان عن تشكيل الأهلي في ديربي جدة أمام الاتحاد

أعلن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الاتحاد في ديربي جدة بعد قليل من مساء اليوم الجمعة.

ويحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد بملعب "الجوهرة المشعة" في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين لهذا الموسم.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم خدمات الفرنسي ألان سانت ماكسيمان، حيث لم يشارك في تدريبات الفريق الأخضر مساء أمس، وغاب عن قائمة المباراة.

ولم يكشف الأهلي بشكل رسمي حتى الآن عن سبب استبعاد الجناح الفرنسي، الذي انضم إلى الفريق مطلع الموسم الجاري قادمًا من نيوكاسل يونايتد.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 16 نقطة.

ويسعى الأهلي للعودة إلى طريق الانتصارات من خلال الديربي بعد الخسارة على يد النصر والتعادل مع الاتفاق في الجولتين الأخيرتين.

أما الاتحاد فيأتي في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار.

خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، جابري فيجا.

خط الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، فراس البريكان.