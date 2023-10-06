مدرب بايرن ميونيخ يحدد الغائبين عن مباراة فرايبورج

كشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، عن الغائبين في مباراة فرايبورج المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد في الدوري الألماني.

وقال توخيل، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، إنه بغض النظر عن المصاب ماتياس دي ليخت وزميله سيرجي جنابري، فإن جميع اللاعبين خاضوا التدريبات التي أقيمت اليوم، بعد الفوز على كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا أول أمس الأربعاء.

ولازال توخيل غير قادر على تحديد موعد جاهزية الحارس مانويل نوير بعد معاناته من إصابة قوية في القدم أنهت موسمه الماضي في ديسمبر.

وأشاد توخيل بالحارس سفين أولريش، والذي أصبح الحارس الأساسي للفريق هذا الموسم.

وعن المباراة، صرح المدرب الألماني "نحن على دراية بصعوبة المهمة، فرايبورج يغير أسلوبه بشكل مستمر، لذلك لا أعلم إذا ما كان بإمكانك الاستعداد لكافة الاحتمالات".

وأضاف "ربما تكون المتطلبات قد تغيرت، أنا متأكد بأن فرايبورج سيفعل كل ما بوسعه من أجل جعل الأمور صعبة بالنسبة لنا، نحتاج إلى الاستعداد لذلك، ونحن عازمون على الفوز لكننا نعلم أن ذلك سيكون صعبا".

وكان فرايبورج أقصى بايرن ميونيخ من بطولة كأس ألمانيا الموسم الماضي، لكنهما التقيا بعد ذلك في بطولة الدوري وكان الفوز من نصيب الفريق البافاري في هذه المرة.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث في الدوري الألماني، بفارق نقطتين خلف المتصدر باير ليفركوزن.