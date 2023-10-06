تونس تدعم ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، دعم بلاده الكامل لترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 .

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الجمعة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

وأعرب السفير عن شكره وتقديره للرئيس قيس سعيد وللجمهورية التونسية الشقيقة على هذا الدعم.

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت أول أمس الأربعاء نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.