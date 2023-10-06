الفارسان الدهامي والراجحي ينهيان مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية

أنهى الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بخروجه من منافسات الجولة الثانية، لسباق قفز الحواجز الفردي، بزمن 76.06 ثانية.

وكان الراجحي أنهى الجولة الأولى بلا أخطاء، بزمن 80.16 ثانية، وهي نفس الجولة التي غادر على إثرها الفارس رمزي الدهامي عبدالرحمن الراجحي المنافسات بزمن 80.51 ثانية.

فيما فقد لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، سعود البشير، فرصة الفوز بالميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت 60 كجم، بخسارته أمام الأردني عبدالله حماد 2 - 5.

وكان البشير فاز في دور الـ 32 على التركماني سيتغوليف أزروف بنتيجة 9 - 1، واعقبها بانتصاره على الفيتنامي فان دوك تشو بسداسية نظيفة في ثمن النهائي، ثم خسارته من الكويتي عبدالله شعبان في ربع النهائي، ثم فوزه في دور الفرصة الثانية على نظيره الأوزبكي أولييج عليبوف بنتيجة 6 - 3.