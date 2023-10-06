بهدف كيسيه.. الأهلي يثأر من الاتحاد في عقر داره

ثأر الأهلي من جاره ومضيفه الاتحاد بعدما فاز عليه بنتيجة 1-0 بملعب "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الجمعة في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.

وفاز الاتحاد بـ3 من آخر 4 مواجهات جمعت الفريقين في دوري المحترفين، فيما انتهت الأخرى بالتعادل.

وتذوق الأهلي طعم الانتصار في ديربي جدة بالدوري لأول مرة منذ أغسطس 2020.

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد.

وحقق الأهلي فوزه السادس في الموسم الجاري، بينما تلقى الاتحاد هزيمته الثانية بعد الخسارة على يد الهلال في الكلاسيكو.

وسجل فرانك كيسيه هدف الأهلي في الدقيقة 31 من تسديدة "على الطائر" من على حدود منطقة الجزاء، مستغلًا تمريرة بالرأس من فراس البريكان، لتستقر الكرة في الزاوية اليسرى من الشباك.

ولم يتأثر لاعب الوسط الإيفواري بالإصابة الدموية بالرأس التي تعرض لها في الدقيقة 14 بعد كرة مشتركة مع فيليبي لويز.

وشهدت المباراة إلغاء 3 أهداف، واحد للأهلي واثنان للاتحاد.

ففي الدقيقة التاسعة، هز فراس البريكان شباك مارسيلو جروهي بمتابعة من تسديدة ارتدت من الحارس، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وعند الدقيقة 71، سجل كريم بنزيما هدفًا في شباك إدوارد ميندي، وبعد احتفاله مع الجماهير، عاد الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد ليكتشف وجود خطأ ضد إيجور كورنادو لصالح علي مجرشي قبل تسجيل الهدف، وبالتالي ألغاه.

وفي الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عاد بنزيما ليزور شباك الحارس السنغالي بهدف قاتل، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.