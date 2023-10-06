المغرب يعلن دعمه لرغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2034

أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دعمها لرغبة المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034.

وذكر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئيس لجنة كأس العالم 2030، في بيان رسمي الجمعة إن الجامعة تؤكد دعمها لملف المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034، وإن لديها كل المؤهلات التنظيمية والرياضية في مجال البنية التحتية والمرافق السياحية، القادرة على تنظيم أكبر التظاهرات الدولية على أعلى المستويات.

وأضاف لقجع أن الجامعة ستعمل على استثمار علاقاتها المتميزة مع شركائها في مختلف الاتحادات الكروية، ومع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ونظيره الدولي للعبة "فيفا"، من أجل توفير الدعم اللازم للملف السعودي.

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت الأربعاء نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.