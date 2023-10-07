فيديو | شرطي يمسك بثعبان عملاق تسلل لشاحنة في الهند

نجح شرطي من ولاية "أوتار براديش" الهندية، في الإمساك بثعبان عملاق على متن شاحنة.

ونشرت شرطة "أوتار براديش" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو يُظهر عملية الإمساك بالثعبان باستخدام حبل وكيس.

'Uncoiling an unexpected hitchhiker' An 8-foot python took unconventional mode of transportation & found its way into a truck. SI Devendar Rathi @NoidaPolice, along with his team, skillfully used a rope-and-sack technique & safely rescued the python.#UPPCares#HeroesOfUPP pic.twitter.com/8zhsG6KZNR — UP POLICE (@Uppolice) October 5, 2023

ووفقًا لموقع "إنديا توداي" الهندي، يبلغ طول الثعبان قرابة 2.5 مترا.

وأثنت الشرطة على الشخص الذي تعامل مع الثعبان الذي التف على دراجة نارية، وحاول الهجوم على الأشخاص الذين كانوا في المكان.

كما حظي الشرطي بإشادة كبيرة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعامل بحرفية عالية مع الموقف.

ولم تذكر شرطة أوتار براديش كيف وصل الثعبان العملاق إلى الشاحنة التي كانت تتنقل بين عدد من الولايات الهندية.