مانويل نوير يحدد موعد عودته للملاعب

اقترب بايرن ميونخ من استعادة خدمات حارسه الدولي مانويل نوير بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي.

وخضع مانويل نوير لعمليتين جراحيتين أصيب بسبب كسر في الساق أثناء إجازته خلال ممارسة التزلج خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر، والتي غاب على إثرها لمدة 10 أشهر.

ووفقا للتقارير، فإن نوير استأنف تدريبات حراسة المرمى وترك انطباعًا جيدًا في التدريبات.

وسيستغل صاحب الـ37 عاما فترة التوقف الدولي لاستكمال الاستعدادات النهائية لعودته إلى الملاعب من جديد.

ويهدف نوير للعودة أمام ماينز يوم السبت الموافق 21 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الألماني.