“مافي” تغيِّب نيمار أمام الأخدود.. والهلال يستقر على بديله

سيغيب البرازيلي نيمار نجم الهلال عن فريقه في مواجهة الأخدود بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحل الهلال ضيفا على الأخدود اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

ورُزق نيمار في الساعات الأخيرة بمولودته الثانية "مافي" التي التقط معها صورة خاصة ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نيمار قد غادر السعودية متوجّهًا الى البرازيل لحضور ولادة طفلته.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال استقر على وضع الصربي سيرجي سافيتش خلف مواطنه ألكسندر ميتروفيتش لتعويض غياب نيمار عند مواجهة الأخدود.

وأضافت أن جيسوس سيعيد كلًا من حارس المرمى المغربي ياسين بونو والبرتغالي روبين نيفيز وسعود عبد الحميد إلى التشكيل الأساسي.

ومن المنتظر أن يحسم المدرب البرتغالي قراره في الاجتماع الفني الذي يسبق المواجهة.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي، ولديه فرصة للانفراد بالصدارة حال فوزه على الأخدود الذي يحتل المركز الـ14 بجدول الترتيب.