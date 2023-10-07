الزكاة والضريبة والجمارك تحبط محاولتي تهريب 1.33 كيلوجرام من الهيروين عثر عليها داخل أحشاء مسافرَين

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، إحباط محاولتي تهريب 1.33 كيلوجرام من مادة الهيروين، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء مسافرَين قدما إلى المملكة عبر مطار الملك خالد، ومطار الملك عبدالعزيز.

#ارقد_وآمن | إحباط محاولتي تهريب 1.33 كيلوجرام من مادة الهيروين، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء مسافرَين قدما إلى المملكة عبر مطار الملك خالد، ومطار الملك عبدالعزيز، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة.#زاتكا pic.twitter.com/RPPnwdXOYZ — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 7, 2023

وأكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في بيان عبر حسابها على منصة "إكس" أنه بالتنسيق مع مكافحة المخدرات؛ تم القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة.