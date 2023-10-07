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الزكاة والضريبة والجمارك تحبط محاولتي تهريب 1.33 كيلوجرام من الهيروين عثر عليها داخل أحشاء مسافرَين

7 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
هيروين من ضبطية سابقة
هيروين من ضبطية سابقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، إحباط محاولتي تهريب 1.33 كيلوجرام من مادة الهيروين، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء مسافرَين قدما إلى المملكة عبر مطار الملك خالد، ومطار الملك عبدالعزيز.

وأكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في بيان عبر حسابها على منصة "إكس" أنه بالتنسيق مع مكافحة المخدرات؛ تم القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة.