هل يعود ميسي إلى برشلونة في يناير؟

كشفت تقارير صحفية حقيقة احتمالية عودة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي إلى برشلونة في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية، فإن أن مصادر مقربة من ميسي أكدت عند قدومه لإنتر ميامي أنه لن يذهب لأي مكان على سبيل الإعارة ونيته البقاء مع ميامي

وأضافت أنه عندما اتخذ ميسي قرار الانتقال إلى ميامي فعل ذلك عالمًا بأن إمكانية العودة إلى برشلونة قد أُغلقت.

وأشارت إلى أن ميسي لا يرغب في ترك عائلته خلال منتصف الموسم من أجل اللعب في أوروبا، ولا يريد أخذهم معه بسبب دراسة الأطفال وأهمية استقرارهم في منزلهم الجديد.

وشددت "ذا أتلتيك" على أن هناك المزيد من الأسباب التي تجعل انتقال ميسي بنظام الإعارة إلى برشلونة غير منطقي، وأولها تأثر العلاقة بين خوان لابورتا رئيس البارسا وعائلة ميسي بسبب كيفية رحيله في عام 2021 وعدم تحسنها كثيرًا منذ ذلك الحين.

وأتمت تقريرها بالإشارة إلى أن هناك سبب آخر يعطل إمكانية إتمام الصفقة وهو الجانب المالي كما حدث في الصيف، لأن برشلونة ملزم بتخفيض سلم رواتبه في حال أرادوا جلب لاعبين سواء إعارة أو شراء.