المغرب يطالب باحتضان نهائي كأس العالم 2030

بدأ التنافس بين الدول المستضيفة على استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 فور إعلانِ الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فوز الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة البطولة.

ووفقا لما كشفته شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فإن المغرب طالب باحتضان المباراة النهائية لكأس العالم 2030.

وأضافت أنه سيتم بناء ملعب جديد في المغرب يتسع إلى 93 ألف متفرج من أجل استضافة المباراة النهائية لمونديال 2030 في الدار البيضاء.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يحدد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى الآن كيفية توزيع المباريات على الدول الثلاث المستضيفة للبطولة العالمية.

وقرر الفيفا يوم الأربعاء الماضي إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا، مع إجراء مباراة واحدة للمونديال في كل من الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.

يذكر أن المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا في كأس العالم في قطر العام الماضي بعد تأهله إلى نصف النهائي للمرة الأولى، بعد فوزه على منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، كما أنه المنتخب العربي والأفريقي الوحيد الذي وصل إلى نصف النهائي منذ انطلاق البطولة.