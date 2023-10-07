قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، هجوما عنيفا بالطيران على قطاع غزة المحاصر.

في السياق، دعت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت إلى "الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس" فيما يتعلق بالوضع المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت في بيان": "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك".

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن إسرائيل وحدها هي المسؤولة عن التصعيد الجاري للعنف وتدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن أمريكا تندد بهجمات حماس على مدنيين إسرائيليين وتقف إلى جانب حكومة وشعب إسرائيل.

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