“بيئة المدينة المنورة” تنظم دورة دعم الإنتاج العضوي للنحالين

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة دورة تدريبية للنحالين، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ للتعريف بالممارسات السليمة في تربية النحل وشرح آليات تطبيق التقنيات الحديثة، والتحول في طريقة التربية من استخدام الخلايا البلدية (التقليدية) إلى الخلايا الحديثة.

وتهدف الدورة التي استمرت ليومين، لتعزيز مفهوم إدارة المناحل في مواسم توفر مصادر التغذية الطبيعية للنحل في المراعي، ومواسم الندرة، إضافة إلى الطرق السليمة لإنتاج وتعبئة وتخزين العسل.

وفي ختام الدورة سلّم نائب مدير فرع الوزارة بالمدينة المهندس علي نويجي الردادي، عددًا من النحالين في المنطقة أدوات وأجهزة خاصة بتطوير تقنيات تربية النحل، وإنتاج الملكات والإنتاج العضوي للعسل، والمنتجات الأخرى في المناحل.

الجدير بالذكر أن الدورة تأتي ضمن أنشطة فرع الوزارة لدعم إقامة مناحل نموذجية تسهم في نشر تقنيات تربية النحل والإدارة السليمة، إضافة إلى إيضاحها بشكل عملي لبقية النحالين؛ لرفع الإنتاجية في المناحل، وزيادة دخل المربين، بجانب تمكين النحال من الاستفادة من منتجات النحل المختلفة وإعادة تدويرها استخدامها في تصنيع عدة منتجات وتنويع مصادر دخل النحالين.