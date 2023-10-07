إسرائيل تعلن رسميا مقتل 42 شخصا وإصابة 740 في هجوم طوفان الأقصى

قالت الإسعاف ووزارة الصحة في إسرائيل إن الهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية أسفرت عن مقتل 40 إسرائيليا وإصابة 740 أخرين حتى الآن.

ذكرت شبكة سي.إن.إن اليوم السبت أن متحدثا باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة "تندد على نحو قاطع" بهجمات حركة المقاومة الإسلامية حماس على المدنيين الإسرائيليين وتقف بحزم إلى جانب حكومة وشعب إسرائيل.

ونقلت سي.إن.إن عن بيان للمتحدث أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان تحدث مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنجبي، مضيفا أنهما سيظلان على تواصل وثيق.

حمَّلت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت في بيان "إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني".

ودعت قطر جميع الأطراف إلى "وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمنع إسرائيل من "اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة".

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